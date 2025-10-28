Ватиканът призова Китай да помогне за постигането на мир в Украйна
Пиксабей
Държавният секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин повтори призива на президента на САЩ Доналд Тръмп към Китай да използва влиянието си върху Русия, за да сложи край на войната в Украйна, предаде АНСА, цитирана от БТА.
"Мисля, че ще е необходимо голямото участие на цялата международна общност, за да се направят някои стъпки към мир", каза Паролин пред репортери.
"Китай има думата по този въпрос. Всъщност президентът Тръмп в момента е в Далечния изток, отчасти за да засегне този въпрос", добави той.
