Ватман е пострадал при сблъсъка на два трамвая в София тази вечер

снимка: Любомир Меев, Катастрофи в София

Втора катастрофа с участието на трамваи стана в София в рамките на днешния ден.

За инцидента съобщават свидетели на инцидента във фейсбук групата „Катастрофи в София“.

След верижна катастрофа между няколко автомобила на бул. „Шипченски проход“ се удрят и два трамвай.

Инцидентът е станал малко след 20 ч. в района на зала „Арена 8888“ до кръстовището с бул. "Асен Йорданов".

Трамвай 23 е ударил трамвай 20, тъй като не е успял да спре. Пострадал е един от ватманите, съобщава БНТ.

От снимките в социалните мрежи се вижда, че кабината на трамвай №23 е сериозно пострадала от удара.

По-рано днес, към 15:30 ч., пред Централните хали се удариха кола и трамвай, без пострадали и сериозни щети.

Двата инцидента от днес са поредните с трамвайни мотриси в София за последните месеци.

Най-сериозният беше от 2 септември, когато трамвай оставен без надзор от ватмана, беше подкаран от 22-годишен мъж и се удари в подлез на кръстовището на бул. „Михай Еминеску“ и ул. „Цар Иван Асен Втори“.

