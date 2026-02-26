реклама

Ватман почина внезапно в София, направи геройство в последните си секунди и спаси пътниците

26.02.2026 / 12:39 2

Кадър Телеграф

Ужасяващ инцидент парализира движението в района на Румънското посолство в София днес. Ватман на софийски трамвай е починал внезапно, докато е бил на смяна и е управлявал машината, пише "Телеграф".

Според полицаи на мястото на инцидента, мъжът вероятно е усетил прилошаване секунди преди фаталния край. Въпреки агонията, той е проявил изключително самообладание и е успял да дръпне ръчната спирачка, предотвратявайки тежка катастрофа и потенциални жертви сред пътниците.

Инцидентът се е разиграл на фаталното място край подлеза на Румънското посолство – там, където преди време стана друга тежка катастрофа. Днес обаче трагедията е чисто човешка. В момента криминалисти разпитват свидетели, които са се возили в мотрисата. Те разказват за внезапното спиране и шока от вида на бездиханния ватман.

Основната версия на медиците, пристигнали на място, е внезапен инфаркт. Точната причина за смъртта ще стане ясна след аутопсията, но всичко сочи към фатален сърдечен пристъп по време на работа.

Коментари
Серж (преди 4 минути)
Поклон пред паметта на човека!
kjk (преди 26 минути)
Гарантирано от Герберите,вчера шофьор,днес ватман,да видим кой е следващия!!!;)Ухилен:errm:

