Вътрешен човек от „Исторически парк“: Теглих кеш от чужди кредити от банкомата в село Неофит Рилски

Вътрешен човек, който е работил като консултант в дружество на Ивелин Михайлов, разказва пред Нова телевицзия, че е бил и инвеститор в „Исторически парк”. Разказва, че се редял на опашка да тегли кеш от чужди кредити от банкомата в село Неофит Рилски. Към днешна дата той твърди, че е измамен и е свидетел по разследването срещу престъпна група около „Исторически парк”.

„Аз познавам Ивелин Михайлов и по-близките хора около него от доста години. Нас ни свърза идеята за предлагане на застраховки „Живот”. Когато ние се запознахме, той беше консултант към фирма, която предлагаше застраховки „Живот”. Впоследствие той се отдели, тогава създаде „Тогедър”. Аз се присъединих към него, понеже когато сме посещавали заедно семинари – част от които и той е водил лекции – бяха доста интересни нещата, имаше идея”, коментира свидетелят в материал излъчен в предаването „На фокус” с Лора Крумова.

