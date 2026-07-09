Вътрешната комисия не подкрепи законопроект за достъп до 112 и чрез SMS

Кадър Нова Тв

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред не прие предложение за промени в Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112. Предложението бе отхвърлено с шест гласа „за“, десет „против“ и един „въздържал се“.

Вносители на законопроекта са Божидар Божанов от „Демократична България“ и група народни представители.

При представянето на законопроекта Божанов посочи, че в промените става въпрос за повишаване на достъпността за хора с увреждания до единния номер 112. Нашето предложение е да може да се ползва не само гласово, а чрез кратки текстови съобщения и мобилно приложение без предварителна регистрация, каза той. Конкретният повод, заради който го внесохме отново в този парламент, е случай на лице с увреждания, който не е успял да се свърже с действащото към момента приложение на МВР, поради технически проблеми с влизането в него, обясни Божанов и посочи, че това може да бъде фатално.

Това, което проверката установи, е че гражданинът не е достъпил от мобилния си телефон до самото приложение. Няма регистрирани влизания от този потребител, каза Биляна Стойкова, главен юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност“ в МВР. Ежедневно се правят тестове на приложението, към този момент няма други случаи, които да са регистрирани с такъв проблем, обясни тя, цитирана от БТА.

Случаят касае човек със звукови и говорни увреждания, който получава алергичен шок и не успява да достъпи 112 през приложението, обясни Марина Калинова, директор на дирекция „Национална система 112“.

По време на дебатите Хамид Хамид от ДПС посочи, че ще подкрепи законопроекта на първо четене.

Редактор "Екип на Петел",

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