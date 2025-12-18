реклама

Вътрешната комисия прие премахването на охраната от НСО на депутатите

18.12.2025 / 15:44 1

снимка Булфото

Единодушно вътрешната комисия в НС прие предложението на ПП-ДБ за премахване охраната на НСО на депутатите.

Между първо и второ четене в зала могат да се правят предложения за промени.  

Преди няколко дни от ПП-ДБ повдигнаха въпросът с охраната на депутата Делян Пеевски. Днес той самият обяви, че подава искане до комисията, която е постановила да има охрана от НСО, да преразгледа нуждата от това.

Преди това в началото на октомври НС реши автомобилите на Националната служба за охрана (НСО) да не превозват администрацията на президентската институция. Това се случи, след като беше разпространена информация, че Радев е пътувал из Варна с кортеж от 7 коли, предаде Нова тв. 

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
3
1
уйчо (преди 37 минути)
Рейтинг: 120947 | Одобрение: 6577
Браво, то няма как депутати да се охраняват и секретарки на пРезидента, сега и несеото малко да ги посъкратят, че не ща да им плащам излишни заплати, па да се чудя, като си карам по пътя, дали няма да ме отнесат някъде.

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама