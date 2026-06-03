Вътрешният министър: 1098 служители на МВР са навършили пенсионна възраст към 30 април 2026 година

Снимка Булфото

Демерджиев обяви гореща новина.

Общо 1098 служители на МВР са навършили пенсионна възраст към 30 април тази година, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в писмен отговор на въпрос от Мартин Димитров, народен представител от ПГ на „Да, България“.

„288 служители са навършили пенсионна възраст преди по-малко от година, 244 преди по-малко от 2 години, 199 – преди по-малко от 3 години, 124 – преди по-малко от 4 години, и 243 – преди повече от 5 години“, допълни той, пише btvnovinite.bg.

По думите му ще бъде направен анализ на данните за служителите, упражнили правото си на пенсия. Целта е да бъде оптимизиране на работата на структурите, максимално уплътняване на капацитета на работещите. Няма обаче да се предприемат действия по механични съкращения, ако това ще затрудни работата на съответната структура. Тенденцията ще бъде на местата на упражнилите право на пенсия да бъдат назначавани млади кадри, където има такава необходимост.

Демерджиев уточни, че там, където съкращаването на щатните бройки, няма да затрудни дейността на съответната структура, ще се пристъпи към това действие.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!