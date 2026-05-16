Вътрешният министър: Борисов и Пеевски ползваха НСО като транспортна фирма

Кадър Нова Тв

Вътрешният министър атакува лидерите на ГЕРБ и ДПС.

Свалянето на държавната охрана от Борисов и Пеевски е акт на законност и справедливост, а не политически мотивирано действие. Никой не може да бъде над закона и да използва НСО като транспортна фирма. Това заяви в сутрешния блок на Нова телевизия министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Той добави, че повече от десет години лидерите на ГЕРБ и ДПС са използвали без прекъсване НСО и тепърва предстои да се изчисли колко пари е струвало всичко това на държавния бюджет. Макар да не се ангажира с конкретна цифра, Демерджиев е убеден, че става дума за огромни средства, пише novini.bg.

В тази връзка той смята, че са необходими промени в Закона за НСО, като подчерта, че „щом веднъж се отвори този закон, трябва да бъдат решени всички належащи проблеми на службата, а не само частни казуси кой да бъде пазен“.

Относно полетите на Пеевски с частен самолет до Дубай вътрешният министър коментира, че всички налични данни по този случай са предадени на компетентните органи и те трябва да преценят дали има предпоставки за образуването на досъдебно производство. По думите му е странно как човек, санкциониран по „Магнитски“, е могъл финансово да си позволи лукса да лети с частен самолет и не изключи хипотезата някой да му е плащал тези полети, но кой и защо – Демерджиев отново поясни, че това е отговор, който трябва да дадат компетентните органи по разследването.

Иван Демерджиев изброи и част от приоритетите на МВР, докато той е ресорен министър, като сред тях посочи борбата с контрабандата, борбата с наркоразпространението и пътната безопасност. По отношение на последното той обеща, че „ще изкараме полицаите и камерите от храстите, тъй като целта не е да събираме фишове“.

Той също така обяви, че ще настъпи оптимизация в структурите на МВР и тези служители, които не са достатъчно ефективни в своята работа, ще бъдат освободени.

„Нашите усилия ще бъдат насочени най-вече към осигуряването на полицаи на улицата. Има доста структури, в които хората или не са достатъчно подготвени, или са добре подготвени, но не се използват ефективно. Не мога да кажа колко хора ще бъдат намалени, защото трябва подробен анализ, за да се изгради цялостна стратегия. Всичко зависи от това каква ефикасност търсим“, поясни министър Демерджиев.

Относно казуса с Ивайло Мирчев той заяви, че МВР си е свършило работата и оттук нататък прокуратурата е тази, която може да даде повече детайли какво се случва.

На въпрос за случая „Петрохан“ Демерджиев увери, че ще бъде направено всичко, за да излезе цялата истина наяве и да няма нищо скрито нито от близките на жертвите, нито от българската общественост.

