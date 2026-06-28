Вътрешният министър: Има достатъчно доказателства за повдигане на редица обвинения по случая „Баба Алино“

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Има достатъчно доказателства за повдигане на редица обвинения по случая „Баба Алино“ край Варна. Събират се и доказателства за повдигане на още обвинения. Това оказа министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред националното радио.

Демерджиев каза, че на място са командировани прокурори от Върховната касационна прокуратура, като амбицията е работата да продължи до момента, в който всички обстоятелства бъдат изяснени и всички, които са съпричастни към тази дейност, бъдат с повдигнати обвинения.

Той обясни още, че дълги години държавата на всички нива - от най-високото до най-ниското в общинската администрация във Варна - си е затваряла очите, като по този начин е съдействала да се случи незаконното строителство.

Иван Демерджиев припомни, че първите действия на правителството, незабавно след встъпването му в длъжност, беше да оповести случая с незаконното строителство край Варна.

Относно Олег Невзоров, собственик на корпорация „Куб“, инвеститор в строителството на комплекса, Демерджиев каза, че той е разпитван многократно от всички служби, които имат отношение към случая – МВР, прокуратурата, ДАНС.

"Невзоров много ясно посочва практиките, довели до строителството, и ясно казва, че е плащал на посредници, убеждаван, че това, което се извършва там, ще бъде узаконено", посочи министърът.

По думите му Невзоров е въведен в заблуждение от хората, взимали големи парични средства от него. Дали всичко това е така, предстои да се установи.

Вътрешният министър посочи, че за него най-високото ниво по този казус, до което може и трябва да се стигне, са хората, отговорни за действията на Невзоров.

„Вече съм назовал тези хора, така че ще направим всичко възможно да стигнем и дотам“, допълни вътрешният министър, подчертавайки, че има достатъчно доказателства за повдигане на редица обвинения, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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