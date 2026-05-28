Вътрешният министър: Няма никакъв етнически елемент в действията срещу кмета на Кърджали

Кадър БНТ

Основанията да бъдат извършени днешните действия спрямо кмета на Кърджали Ерол Мюмюн е необходимостта за неотложност и те не се изчерпват с разпит. По-скоро се налагаше да бъдат събрани доказателства. В хода на събирането на документите са направени разпити, както на кмета, така и на хора, имащи касателство към въпроса, а това е една конкретна обществена поръчка. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в предаването „Още от деня” по БНТ.

Дали кметът може да бъде обвинен ще реши прокуратурата, на която ѝ се докладват материалите, МВР не може да повдига обвинения. Не сме наложили мярка задържане в случая, осигуряваме присъствието му единствено, за да бъде разпитан – нещо, което е счетено за необходимо във връзка с документите, които са иззети, добави той.

Вътрешният министър припомни друг подобен случай, при който е имало задържане, а след това отвод на прокурор от Кърджали, пише novini.bg.

Трябва да се разбере, че когато има необходимост бързо да се извършат действия, подобни актове на прокуратурата забавят производството и обезсмислят действията, защото влизането да изземеш документи след няколко дни се обезсмисля, след като е ясно, че има внесен подобен материал и по него трябва а се произнесе апелативен прокурор. Всички действия на зам.-окръжният прокурор на Кърджали Дафин Каменов ще бъдат обобщени и ще бъдат сведени до вниманието, както на и.д. главен прокурор, така и на ВСС, и министъра на правосъдието – всеки, съобразно правомощията си да прецени доколко коректни са действията на конкретния прокурор. Има немалко сигнали за потулване на случаи, които касаят действия на кметове в Кърджалийско. Трябва да е ясно на всички, че никой не стои над закона, никой не може да е защитен, когато трябва да се приложи законът. Време е прокуратурата да се събуди и да започне да работи ефективно и еднакво спрямо всички. Странно е, че трябваше да се случат събитията от днес, за да се задейства прокуратурата, обясни министър Демерджиев.

Викането на един човек да даде показания във връзка с действия по неотложнист в никакъв случай не е репреси и не е политически актя, подчерта вътрешният министър. Опитът да се играе с етническата карта от хора, които се опитват да запазят влиянието си в политката, е крайно недостойно. Няма никакъв етнически елемент в действията, насочени срещу кмета. Ако той не е нарушил законът няма никакъв повод да се притеснява от нашите действия. Не бива да се политизират действията на МВР, увери той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!