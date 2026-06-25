Вътрешният министър: При катастрофата на магистрала "Тракия" има смущаващи обстоятелства

снимка: МВР

Приемаме комплексни мерки в много посоки. Крайно време е да се събудят стопаните на пътя и да направят същото. При катастрофата на магистрала „Тракия“ има смущаващи обстоятелства – да премине товарен камион без товар през мантинелите е недопустимо. Това каза пред журналисти вътрешният министър Иван Демерджиев.

„Към момента няма активни действия. Създаде се координация, работим по стратегия, използвайки испанския модел. Тази стратегия ще даде плодове на малко по-късен етап“, допълни той, цитиран от "Дарик".

Министърът на вътрешните работи разясни, че в момента са набелязани конкретни мерки към всеки един рисков участък. И апелира вички други отговорни институции активно да се включат в провеждането на тези мерки. „Стопаните на пътя трябва да прегледат пътната настилка, съоръженията, знаковото стопанство, сцеплението на асфалта, тревожното състояние на мантинелите, които не могат да изпълняват функциите си и други много бързо“, коментира Демерджиев.

Според него в началото на летния сезон се извършват безотговорно ремонти. „Отстраняването на проблемите в рисковите участъци трябва да става много бързо. Разпоредих във Фонда за пътна безопасност да се мотивират подробно докладите, така че бъде оттук насетне. Ще проверим внимателно разходите, направени до момента, и при злоупотреби, ще сезираме компетентните органи“, категоричен бе той.

По думите му първо ще се направи прецизен анализ години назад. „Недопустимо е да се бави едно производство без да се извършват съществени действия, същото важи и за забавяне от страна на съда за нещо, за което може да се произнесе в рамките на дни. Пътният травматизъм не се бори с бездействие“, съобщи вътрешният министър.

Редактор "Екип на Петел",

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