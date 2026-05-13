Вътрешният министър: Снемането на охраната от НСО на Пеевски и Борисов е направено след анализ, не е политически акт

Снемането на охраната от Националната служба за охрана (НСО) на Делян Пеевски и Бойко Борисов е плод на анализ на съответната информация, постъпила от компетентните институции. Не е политически акт и не бива да се третира като такъв. Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг в Министерския съвет в отговор на журналистически въпрос за охраната на лидера на ДПС Делян Пеевски и на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Обещахме работещи институции - това беше нашето послание като политическа сила, заяви Демерджиев, цитиран от БТА.

Има обмен на информация между тях (институциите, бел. авт.), считано от понеделник. Това е довело до вземане на решение на съответната междуведомствена комисия да отпадне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов, поясни министърът.

По-рано днес лидерът на ДПС Делян Пеевски информира, че му е свалена охраната от НСО.

Преди малко бяхме информирани от ръководството на НСО, че от утре охраната на Бойко Борисов е свалена, съобщи в кулоарите на парламента пред журналисти зам.-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев.

Вътрешният министър Демерджиев каза още, че не е присъствал на заседанието на комисията за охраната от НСО, защото форматът не позволява неговото участие. На уточняващо питане откога е отпаднала необходимостта от охрана на двамата политически лидери, министърът отговори: "Сега са постъпили информации, на база на които е взето това решение". Дали по-рано информациите, довели до тази охрана, са били обективни, трябва да се провери, добави той. Но това не е в моите компетенции, посочи министърът.

Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число и от страна на МВР, разясни още Демерджиев. И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат за застрашени, да си обезпечат охрана, коментира той. Охраната с държавни средства, продължила десетки години, приключва, считано от днес, подчерта вътрешният министър.

