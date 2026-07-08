Вътрешният министър Иван Демерджиев заминава за САЩ

Снимка Булфото

Вътрешният министър Иван Демерджиев заминава във вторник за САЩ. Там ще участва във форум по покана на американския държавен секретар Марко Рубио, съобщиха от МВР.

Очаква се да има и двустранни срещи по темата за закона „Магнитски”, пише epicenter.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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