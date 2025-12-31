Във Франция обмислят забрана на социалните мрежи за деца под 15 години

Снимка: Пиксабей

Френското правителството възнамерява да забрани социалните мрежи за лица под 15 години от началото на следващата учебна година.

Законопроектът ще бъде обсъден в парламента в началото на 2026 година. Проектозаконът има за цел да забрани „предоставянето от онлайн платформа на онлайн услуга за социални мрежи на непълнолетни под петнадесет години“ от 1 септември 2026 г., съобщава вестник "Монд", цитиран от БГНЕС.

„Многобройни проучвания и доклади вече свидетелстват за различните рискове, породени от прекомерната употреба на цифрови екрани от подрастващите“, пише в документа на изпълнителната власт като изброява следните рискове - „излагането на неподходящо съдържание“, „кибертормоз“ и „нарушения на съня“.

По-рано тази година, през септември, френски парламентен комитет представи препоръки след месеци на изслушвания с участието на семейства, ръководители на социални мрежи и инфлуенсъри за лошото въздействие на социалните мрежи върху деца.

„Целта е да се защитят бъдещите поколения от тези опасности, които не само възпрепятстват развитието на подрастващите по пътя им към зряла възраст, но и пряко застрашават стабилността на нашата социална структура, споделянето на нашите колективни ценности и нашето общо бъдеще“, се казва още в документа на правителството.

В началото на месец декември президентът Еманюел Макрон определи забраната на социалните мрежи за лица под 15 години като приоритет.

