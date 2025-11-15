Във Франция откраднаха велосипеди за близо 1 милиона евро

Снимка: Пиксабей

Разбиха мрежа за кражба на високотехнологични велосипеди във Франция. Петима души са задържани, предаде "Франс прес", като се позова на френската жандармерия. Арестите били извършени в района на Париж и в южната част на страната.

Крадците разбивали покривите на магазините за велосипеди и изтегляли колелата с помощта на импровизирана въдица, допълва БТА. Смята се, че мрежата е откраднала общо 12 велосипеда на обща стойност от близо 1 милиона евро. Целта на кражбите била препродаване на скъпите велосипеди.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!