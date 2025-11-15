реклама

Във Франция откраднаха велосипеди за близо 1 милиона евро

15.11.2025 / 08:20 3

Снимка: Пиксабей 

Разбиха мрежа за кражба на високотехнологични велосипеди във Франция. Петима души са задържани, предаде "Франс прес", като се позова на френската жандармерия. Арестите били извършени в района на Париж и в южната част на страната.

Крадците разбивали покривите на магазините за велосипеди и изтегляли колелата с помощта на импровизирана въдица, допълва БТА. Смята се, че мрежата е откраднала общо 12 велосипеда на обща стойност от близо 1 милиона евро. Целта на кражбите била препродаване на скъпите велосипеди. 

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 19 минути)
Рейтинг: 153859 | Одобрение: 17039
Як риболов без захранка и риболовен билет!!!;)Ухилен:errm:
1
0
Off Road (преди 48 минути)
Рейтинг: 47503 | Одобрение: 11003
Над 83К в евро на велосипед? Колко да са технологични, че да са по скъпи от автомобил?
2
0
kris (преди 59 минути)
Рейтинг: 532489 | Одобрение: 99304
Досега в Холандия кражбата на колелета се смята национален спорт....Крадат хиляди колелета на година и ги хвърлят в каналите, въпреки, че катинарите са по-скъпи от колелата.....Франция нещо, а....??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама