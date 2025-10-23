Във Франция откриха 179 кг кокаин в тайник на камион с българска регистрация

Пиксабей

При акция на френската полиция на 10 октомври в страната са открити 179 килограма кокаин, скрити в тайник в резервоара на камион с българска регистрация. Наркотикът не е бил предназначен за Франция, каза на брифинг пред медиите главен комисар Боян Раев, директор на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП).

Главен комисар Раев допълни, че има задържани и с присъди трима българи в чужди страни. Откритите в други европейски страни наркотици, принадлежащи на тази престъпна група, са 370 кг марихуана, 16 кг амфетамин и въпросните 179 кг кокаин, каза още Раев, цитиран от БТА.

