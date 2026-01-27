Във Франция забраняват социалните мрежи на деца под 15 г.

Снимка: Пиксабей

Долната камара на френския парламент - Националното събрание, одобри снощи ключов член от законопроект, забраняващ достъпа до социални мрежи на деца под 15-годишна възраст, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Депутатите приеха след 116 гласа "за" и 23 "против" текста на изменение, което постановява, че "достъпът до онлайн услуга за социални мрежи, предоставяна от онлайн платформа, е забранен за непълнолетни“ под петнадесетгодишна възраст, уточнява АФП, цитирани от БТА.

Одобряването на законодателството идва в момент, когато Франция е силно обезпокоена от тормоза в интернет и опасностите, на които е изложено психичното здраве на тийнейджърите, обръща внимание Ройтерс. Искането за узаконяване на забраната е на правителството на президента Еманюел Макрон.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!