Във Фратрия изпаднаха във възторг: Фантастична победа

Снимка: Фейсбук, Фратрия

Във Фратрия изпаднаха във възторг след седмата поредна победа на отбора във Втора лига. Фратрийци размазаха дубъла на Лудогорец с 5:0 и продължават да са убедителен лидер с пълен актив от 21 точки.

Ето какво написаха от Фратрия на страницата си във Фейсбук:

Фантастична победа! Нашите момчета показаха сплотена и мощна игра — 5:0 срещу Лудогорец 2. Контрол над топката, здрава защита и ефективна атака — така се печелят големите мачове. Огромни благодарности на треньорите и всички фенове за вярата и подкрепата — тази победа е ваша. Продължаваме в същия дух! Сърце,душа,само Фратрия!

