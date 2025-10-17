реклама

Във Външно няма искане от Москва самолетът на Путин да прелети през въздушното ни пространство напът за Унгария

Булфото

На този етап в Министерството на външните работи не е постъпвало искане от страна на Москва самолетът на руския президент Владимир Путин да прелети през българското въздушно пространство напът за Унгария, където се очаква той да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп.

Намеренията са срещата на върха в Будапеща да се състои през следващите две седмици, като предстои датата да бъде уточнена, предаде БНР.

По-рано говорителят на Европейската комисия Анита Хипер каза, че страните-членки на ЕС могат да направят изключение във връзка със забраната за прелитане над въздушното пространство на Съюза.

"Всяка среща, която придвижва Украйна към справедлив и траен мир, е добре дошла", добави говорителят по темата.

 

