Във Варна: Организират обучения за деца как да се пазят от инциденти във водата

19.01.2026 / 18:27 0

Снимка: Пиксабей

Социално значими теми бяха в основата на официалната работна среща днес на областния управител проф. Андрияна Андреева с ръководството на Областния съвет на БЧК във Варна.

Областният съвет ще разшири взаимодействието си с училищата от Варненска област, като организира през тази година обучения срещу водния травматизъм. 

Обучението ще бъде организирано в две групи – за ученици до 4-ти клас и за учащи от 4-ти до 12-ти клас. 

По тази програма се очаква да бъдат обхванати близо 1500 деца, съобщават от Областната администрация във Варна.

Наред с продължаващите обучения по първа долекарска помощ, които ще обхванат учители от цялата област Варна, както и с проявите посветени на пътната безопасност, от БЧК предвиждат през идващото лято провеждане на мащабна Демонстрация по водно и морско спасяване в района на община Бяла. 

Този своеобразен мирен аналог на учението „Бриз“ ще се осъществи в партньорство Областна администрация – Варна, с ВВМУ, с целия доброволчески актив на БЧК и с община Бяла.

