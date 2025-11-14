Във Варна: Жители на "Чайка" и "Левски" са готови на гражданско неподчинение заради "зелената зона"

Община Варна

Жители на варненските квартали "Чайка" и "Левски", както на т.нар. широк център, изразиха сериозно недоволство от въвеждането на "зелената зона" за паркиране, като посочиха, че тя не решава проблемите, а напротив - задълбочава ги.

Представители на четири инициативни комитета от кварталите "Чайка","Левски", широк център, част от район "Одесос", във Варна участваха в дискусия, посветена на въвеждането на зелената зона и искането на отмяната й заради намаления брой паркоместа и липсата на алтернативни паркинги.

Хората казаха, че въпреки обявената от Община Варна заповед за въвеждането на зоната и стартирането й от 20 ноември, те няма да престанат с протестите си и със съдебните искове, които са вече 13 на брой.

Христо Ангелов от квартал "Чайка" каза пред Радио Варна, че смята да обяви гражданско неподчинение заради липсата на алтернатива и събирането на такси, които не гарантират паркомясто.

Ако бъде глобен, той възнамерява да уведоми общината и да откаже да премести автомобила си. Ангелов е убеден, че действието му може да предизвика верижна реакция и масово недоволство. Той е на мнение, че трябва да се потърсят правилните специалисти, визионери, които да адаптират квартала към нуждите на хората с построяването на етажни паркинги, например.

Друг негов съкварталец припомни, че ще бъдат обособени 147 паркоместа при 288 апартамента. Това означава, че поне 141 автомобила просто няма къде да се паркират, каза той. По думите му той от години паркира "където намери"- включително в съседни квартали, а понякога дори близо до околовръстното шосе.

Населението се увеличава, автомобилите се увеличават, а за толкова години не е построен нито един многоетажен паркинг, изказа възмущението си и той и подчерта, че въвеждането на зелена зона при тези условия е предпоставка за напрежение и протести.

Подобно мнение сподели и Анна Жекова, която също живее в кв. "Чайка". През годините паркирането става все по-трудно. Имам два автомобила и сега със зелената зона според мен ще стане абсолютно невъзможно, каза тя. Според нея кварталът е плътно застроен има и много високи блокове, а свободни пространства няма.

