Във Варна: Заловиха младеж нападнал жена и задигнал дамската ѝ чанта с пари и документи

Пиксабей

19-годишен младеж, неизвестен на МВР, от Варна е задържан в Първо РУ за извършен от него грабеж на дамска чанта, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР.

По данни на полицията в откраднатата чанта е имало лични документи и 1 020 лева.

Сигналът за грабежа е подаден преди около седмица от пострадалата. Посегателството е станало по обяд и издирвателните действия на полицаите са довели до бързото установяване на извършителя.

По случая е образувано досъдебно производство.

