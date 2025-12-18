Във Варна: Заловиха младеж нападнал жена и задигнал дамската ѝ чанта с пари и документи
Пиксабей
19-годишен младеж, неизвестен на МВР, от Варна е задържан в Първо РУ за извършен от него грабеж на дамска чанта, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР.
По данни на полицията в откраднатата чанта е имало лични документи и 1 020 лева.
Сигналът за грабежа е подаден преди около седмица от пострадалата. Посегателството е станало по обяд и издирвателните действия на полицаите са довели до бързото установяване на извършителя.
По случая е образувано досъдебно производство.
Редактор "Екип на Петел"
