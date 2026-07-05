Във Варна актьорът Филип Буков показа колко лесно, безопасно и човешко е да дариш кръв

снимка: Районен Център по Трансфузионна Хематология - Варна

Актьорът Филип Буков беше сред първите, които дариха кръв на старта на юлската кампания на Районния център по трансфузионна хематология във Варна.

„Благодарим на Филип Буков, че избра да покаже колко лесно, безопасно и човешко е да дариш кръв. За личния пример и за подкрепата към каузата на безвъзмездното кръводаряване!“, написаха от Районния център по трансфузионна хематология във Варна в профила си във Фейсбук, пише "Морето".

От здравното заведение припомнят, че процесът по кръводаряване отнема около 20 минути и започва с попълване на декларация за здравословното състояние на дарителя. Следва определяне на кръвната група и нивото на хемоглобина чрез малко убождане с лазерна ланцета.

Всеки кандидат преминава и медицински преглед, който включва измерване на кръвното налягане, пулса и преценка дали са изпълнени всички критерии за кръводаряване. Самата процедура се извършва в специализирана зала със стерилни еднократни консумативи при спазване на всички стандарти за безопасност както за дарителя, така и за пациента, а кръводаряването продължава около 6–7 минути.

През летните месеци нуждата от кръв и кръвни съставки в болниците нараства заради увеличения брой жители и гости на Варна. По тази причина през всяка събота на месец юли Кръвният център ще очаква всички здрави хора на възраст между 18 и 65 години, които желаят да направят най-ценния подарък – да дарят кръв.

В момента има недостиг на кръвни групи 0- и AB-. Това са по-редки кръвни групи и поддържането на достатъчни запаси е от изключително значение.

Редактор "Екип на Петел",

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