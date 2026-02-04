Във Варна детските отделения са пет, в Бургас - вече стават седем

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Покрай казуса със затварянето на детската хирургия в МБАЛ „Св. Анна“ – Варна, позната и като бившата окръжна, и като спешната болница на Североизтока от 1 март, от Радио Варна решиха да обърнат поглед към по-глобалната тема за детското здравеопазване.

Във Варна понастоящем има пет детски отделения – три в Университетската болница „Св. Марина“, чиито лекари се очаква да поемат спешните и планови операции на деца, едно в „Майчин дом“ и в „Св. Анна“.

В същото време в Бургас, където отиват да работят варненски лекари с детска специалност, отделенията стават седем. Това коментира за Радио Варна Ваня Добрева от Асоциация „Хипофиза“ – една от пациентските организации, които застават зад инициативата в подкрепа на медиците от детската хирургия.

Макар Варна да е университетски град, броят на детските специалисти е крайно недостатъчен, казва Добрева и дава пример с факта, че няма нито един детски хематолог, който да работи по Здравна каса. Едва от скоро има прием единственият детски ендокринолог, който работи извън болнично отделение. От 4-мата детски гастроентеролози двама вече са в Бургаска частна болница и приемат там. Там ще работи и единственият доскоро и детски ревматолог.

Недостатъчно като брой са и медиците от останалите детски направления, включително и педиатрите.

