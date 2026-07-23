реклама

Във Варна млад мъж скочи върху капака на патрулка и изпотроши предното ѝ стъкло

23.07.2026 / 09:24 1

снимка: ОДМВР

Вчера, около 19:10 ч., е получен сигнал за буйстващ мъж във варненския квартал „Виница“. Към адреса незабавно е насочен екип на Пето РУ. При спирането на служебния автомобил 22-годишен мъж се качил върху предния капак и започнал да нанася удари по предното панорамно стъкло.

След намесата на полицейските служители, нарушителят е свален и задържан, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Варна.

По данни на полицията при инцидента са нанесени материални щети по предния капак на патрулния автомобил.

По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
2
0
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 638083 | Одобрение: 125958
Дрогата не прощава.....Едно време като нямаше демокрация, такива ги вкарваха в топлите камери в Пожарната......!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама