Във Варна млад мъж скочи върху капака на патрулка и изпотроши предното ѝ стъкло

снимка: ОДМВР

Вчера, около 19:10 ч., е получен сигнал за буйстващ мъж във варненския квартал „Виница“. Към адреса незабавно е насочен екип на Пето РУ. При спирането на служебния автомобил 22-годишен мъж се качил върху предния капак и започнал да нанася удари по предното панорамно стъкло.

След намесата на полицейските служители, нарушителят е свален и задържан, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР - Варна.

По данни на полицията при инцидента са нанесени материални щети по предния капак на патрулния автомобил.

По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК.

Редактор "Екип на Петел",

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