Във Варна може да дарите жълтите си стотинки за деца и недоносени бебета

Ако имате жълти стотинки и се чудите какво да правите с тях, то може да ги предаде в полза на благотворителна кампания.

Последният срок в който можете да дарите Вашите стотинки в подкрепа на Кампанията Аз Вярвам и Помагам е 10.01.26 година (Събота)! По този начин вие ще помогнете за закупуване на детски линейки, мобилни пунктове за кръводаряване и медицинска апаратура в помощ на хиляди недоносени бебета и деца в неравностойно положение.

Събраните монети може да предадете в магазин "Vinyl Home Varna". От там пишат:

Напомняме, че ние сме магазин за грамофонни плочи, а не пункт за изкупуване на вторични суровини, депо за битови отпадъци или заведение за бързо хранене и всичко което правим е с идеална цел!

Моля бъдете отговорни!

Заповядайте всеки ден от 12.00-17.00ч до Събота включително на адрес гр.Варна, бул. "Княз Борис I", No.28!

След тази дата, стотинки НЯМА да бъдат приемани

