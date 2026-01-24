Във Варна някои хора влизат в контейнерите за дрехи за дарения и изваждат всичко от тях

Кадър В. Петкова, Забелязано във Варна

Изключително странна случка показа варненка в "Забелязано във Варна".

"Като съвестен гражданин, който смята, че носи отговорност за това, което се случва в страната ни, и като всеки друг човек искам да споделя на какво се натъкнах днес.", посочва тя.

"Днес видях как някои хора влизат в контейнери за дрехи, предназначени за дарение, и изваждат всичко от тях. Това поведение подкопава каузата на даренията и лишава хората в нужда от помощта, за която тези дрехи са предназначени.", отбелязва жената.

"Призовавам съответните органи и организации да обърнат внимание и да предприемат действия, за да се предотвратяват такива случаи в бъдеще.

Даренията имат смисъл само ако стигат до хората, които наистина имат нужда. Нека заедно се погрижим за това!", заявява тя.

В Бургас ги има същите. Пускат се и вадят, това е извън пътя. Трябваше да ги стреснете, да ги накарате да върнат всичко вътре., съветва друг.

