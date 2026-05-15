Във Варна обсъдиха разширяването на сътрудничеството с Виетнам в икономиката, образованието и туризма

Снимка: Община Варна

Бъдещи съвместни инициативи между България и Виетнам, които да надградят съществуващите контакти и да допринесат за по-активно икономическо, образователно и културно сътрудничество, бяха обсъдени на среща между заместник-кмета на Варна Снежана Апостолова и Н. Пр. г-жа Нгуен Тхи Мин Нгует, посланик на Социалистическа република Виетнам у нас.

В икономически план беше обсъдена възможността за организиране на представяне на Виетнам пред български фирми във Варна с акцент върху инвестиционните възможности и потенциала за сътрудничество в морската индустрия, логистиката и технологиите. През юни Н. Пр. г-жа Нгуен Тхи Мин Нгует ще вземе участие в традиционната международна ядрена конференция „Българската атомна енергетика – национална, регионална и световна енергийна сигурност“ - събитие, което допълнително утвърждава ролята на Варна като важен икономически център.

Посланик Нгуен Тхи Мин Нгует подчерта динамичното развитие на виетнамската икономика с фокус върху морския транспорт, зелената енергия и дигиталната трансформация. Тя изрази готовност за разширяване на двустранното сътрудничество и задълбочаване на контактите между институциите, университетите и бизнеса.

В сферата на туризма бяха обсъдени възможности за активизиране на двустранния туристически поток и по-добро реципрочно популяризиране на дестинациите България и Виетнам. Беше подчертан интересът на българските туристи към азиатската държава, както и потенциалът за разработване на съвместни туристически пакети и представяне на културно-историческото наследство на двете страни чрез специализирани форуми и презентации пред туроператори и туристически агенции.

За България Виетнам е приятелска държава, а интересът на българските туристи към Виетнам нараства. Готови сме за сътрудничество по всички направления от взаимен интерес и за активизиране на връзките с побратимените градове, отбеляза Снежана Апостолова. Варна има подписано споразумение за сътрудничество с един от най-големите и динамично развиващи се градове във Виетнам — Да Нанг.

Специално внимание беше отделено на образователното партньорство и вече установените контакти между морски университет във Виетнам и Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, което отпразнува своята 145-годишнина.

