Във Варна организират обучение по първа помощ

Българският Червен кръст – Варна ще се включи в отбелязването на Международния ден за почит към жертвите на пътнотранспортни произшествия на 16 ноември.



В неделя, от 10:00 до 12:00 часа на площад „Независимост“, доброволци на БЧК – Варна ще провеждат безплатни обучения по първа долекарска помощ за граждани и гости на града.



Инициативата е част от Световния ден за възпоминание на жертвите от пътни произшествия, отбелязван всяка трета неделя на ноември по предложение на Генералната асамблея на ООН. Целта е да се почетат загиналите и пострадалите на пътя и да се повиши информираността за безопасността на движението.

