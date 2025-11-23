Във Варна откраднаха кола, спряна от движение

кадър: Нова тв

Във Варна откраднаха автомобил, спрян от движение. Първоначалната идея била колата да бъде възстановена или разглобена на части. Оказва се обаче, че няколко дни по-късно тя изчезва, а собственикът подава сигнал в полицията, че е открадната. Крадецът по неясен начин успява да придвижи автомобила до пункт за вторични суровини.

Преди месец Стефан Добрев спира от движение повредения автомобил на майка си, разказва Нова тв. „Случи се така, че поради недоглеждане от моя страна изгоря гарнитурата на двигателя. И преместих автомобила на Околовръстния път, близо до една фирма, която можеше да го възстанови", разказва потърпевшият Стефан Добрев.

Колата е на повече от 30 години, но парите за ремонт се събират трудно, тъй като майката на Стефан е тежко болна, а лечението никак не е евтино.

„И парите все не успяваха да стигнат за автомобила. Все пак здравето на близките ни е по-важно", споделя мъжът.

Така колата, която е спряна от движение, остава там, където е паркирана за известно време, докато мъжът реши дали има смисъл да я ремонтира или да я разглоби на части. Периодично той посещава мястото, но един ден е неприятно изненадан. "Когато отидох да напомпам гумите - установих, че колата я няма", твърди Стефан.

Първоначално бил учуден. Дори помислил, че е някаква шега, но… колата се оказала открадната. И наистина - малко, след като подава сигнал до МВР, от полицията установяват и задържат крадеца, предава Нова тв.

„Извършителят е от активния криминален контингент на II РУ – Варна. Същият е с множество криминални регистрации. Осъждан е за подобен вид престъпления“, заяви Тодор Вълов, сектор „Криминална полиция“ към ОДМВР – Варна.

За съжаление, колата на Стефан вече е била разглобена. „Самата кражба е осъществена чрез използването на платформа. Тоест автомобилът е бил натоварен на нея“, посочва униформеният.

И допълва: „Транспортиран е в близост до Варна, където в частен двор е натрошен на множество по-малки части. След това отново с транспорт е закаран до града, където е продаден в пункт за черни и цветни метали“.

А щом има престъпление – има и наказание. „За това престъпление е започнато досъдебно производство, за което се предвижда наказание от 1 до 10 години. То варира в зависимост от стойността на отнетото и профила на извършителя“, обяснява Вълков.

А потърпевшият настоява: „Явно това не е прецедент. Убеден съм, че тези хора имат и други подобни провинения – да бъдат наказани с цялата строгост на закона“.

