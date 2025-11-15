Във Варна откриха Веселин, който беше в неизвестност от 10 ноември

Снимка: ОД на МВР - Добрич

25-годишният Веселин Василев, който от 10 ноември сутринта беше в неизвестност, е открит във Варна.

Младият мъж беше обявен за издирване по молба на близките. Полицията в Добрич следеше случая му, предава Бтв.

Така на 12 ноември става ясно и по медиите за изчезването му. А днес, 3 дни по-късно, младежът вече е установен.

От полицията към момента не дават повече детайли за състоянието му или за точното място, където е открит.

