Във Варна откриха наркотици и райски газ в дома на мъж и жена, посочени от клиент

снимка: МВР

В сряда, при провеждане на специализирана полицейска операция по линия на наркотици, криминалистите спрели за проверка млад мъж, в когото намерили метамфетамин. Младежът посочил мястото, от което е закупил дрогата и последвало претърсване от служителите на реда на посочения адрес. Там криминалистите от Трето РУ намерили и иззели метамфетамин, марихуана, райски газ и два броя електронни везни.

Задържали са мъж на 41 години и 47-годишна жена на мястото, а по случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

При друг случай криминалисти на Първо РУ са задържали млад мъж за срок до денонощие. 28-годишният нарушител се озовал в полицейския арест, след като у него служителите на реда намерили наркотично вещество. Направената експертна справка показва, че веществото е марихуана.

По случая е образувано бързо производство, разследването по което продължава под наблюдението на прокуратурата.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!