Във Варна отново протестираха и блокираха улици заради Благомир Коцев

След решението на Софийския апелативен съд от снощи кметът на Варна Благомир Коцев да остане в ареста, последваха остри политически реакции в парламента. От Продължаваме промяната обявиха, че АЛДЕ, от която те са част в европарламента, са поискали спиране на еврофондовете за България.

„Снощи станахме свидетели на поредното безобразие в българската правосъдна система и ако гражданите си мислят, че не ги засяга това, което стана ясно в късните часове на нощта е, че от АЛДЕ са поискали спиране на еврофондовете за България. Заради кефа на голямото Д 6 млрд. евро няма да стигнат до гражданите и фирмите”, заяви за Нова председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Говорители на Еврокомисията потвърдиха, че са получили писмо от групата на либералите в Европарламента "Обнови Европа". В него се настоява да се прекрати изплащането на България на втория транш по Плана за възстановяване и устойчивост. Причината - казусът с Благомир Коцев и начина, по който функционира антикорупционната комисия. От Еврокомисията заявят, че ще разгледат искането и ще му отговорят.

На този фон пореден протест се проведе във Варна за защита на кмета. Хората блокираха и ключово кръстовище до сградата на общината. Протестиращите настояват за незабавното освобождаване на Коцев, който от своя страна обеща да не предаде Варна и призова прокуратурата да поиска отстраняването му от кметския стол, но да го пуснат при семейството му. Той подчерта, че сам няма да се откаже.

