Във Варна отвори първата умна 24/7 зала за тенис на маса в България

снимка: Open Play Варна Запад работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата

Open Play Варна Запад съчетава професионални условия за игра, изцяло онлайн резервация и самостоятелен достъп с PIN код

Любителите на тениса на маса във Варна вече могат да играят по всяко време на денонощието. Open Play Варна Запад предлага изцяло дигитален процес - от избора на свободен час и плащането до влизането в залата.

Залата се намира на бул. „Владислав Варненчик“ 281 и работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Идеята е спортът да бъде достъпен тогава, когато хората действително имат време за него - рано сутрин, след работа, през почивните дни или дори в полунощ.

Резервацията става бързо и лесно в три стъпки. Посетителят избира маса и час от дигиталния график, плаща онлайн и получава персонален PIN код за вход. Не е необходимо обаждане по телефон или изчакване на рецепция.

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Open Play е достъпен удобно както от компютър, така и от телефон

Open Play Варна Запад разполага с 10 нови професионални маси TIBHAR и BUTTERFLY. Специализираната настилка с контролиран грип осигурява по-стабилно движение и щади ставите при по-продължителна игра. На разположение са съблекални с душове, безплатен паркинг, както и хилки и топчета, които посетителите могат да използват без допълнително заплащане.

Залата е подходяща както за хора, които играят за удоволствие, така и за редовни тренировки, приятелски срещи, турнири и фирмени събития. В нея се развива и дейността на СКТМ „Варна-2015“ - клуб с утвърдена школа и състезатели, достигнали до националните отбори на България. Квалифицираните треньори работят както с напълно начинаещи, така и с напреднали и активни състезатели.

Виктор Янев, основател и управител на Open Play

„Искахме да създадем място, което е достъпно тогава, когато хората действително имат време за спорт. Независимо дали някой иска да тренира в 6 сутринта, след работа или в полунощ - залата е на негово разположение. Технологията е важна, но не е самоцел. Тя ни помага да отворим спорта за повече хора“, казва Виктор Янев, основател и управител на Open Play.

Зад проекта стои по-широка цел - тенисът на маса да бъде по-достъпен и повече деца и възрастни да открият място за движение, развитие и общност. Open Play започва с тениса на маса във Варна, но моделът е създаден с поглед към нови локации и възможности спортът да присъства по-естествено в ежедневието на хората.

Свободните часове, актуалните цени и резервациите са достъпни онлайн в Open Play. Регистрацията отнема по-малко от минута, след което посетителят може веднага да избере маса и удобен час директно от телефона си - по всяко време на денонощието.

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