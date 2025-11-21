Във Варна пазят спортна традиция

Снимка Община Варна

57-ото издание на състезанието по ориентиране за купа „Академик“ ще се проведе на 22 ноември, /събота/, в района на курортния комплекс „Св. Св. Константин и Елена“, като старт-финала е пред хотел „Флагман“.

Организатори на надпреварата са спортен клуб по ориентиране „Академик“ и спортно туристическо дружество „Академик“ с подкрепата на Община Варна. Стартът на проявата е в 11:30 ч, а награждаването на победителите и закриването на състезанието е предвидено за 13:30 ч.

Участниците при мъжете и жените ще бъдат разделени в няколко възрастови категории:10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65, М70 и отворен клас. Като най-кратката дистанция е 800, а най-дългата е 5 500 метра.

Класиралите се до трето място в индивидуалната надпревара ще получат медали, а в комплексното подреждане – купи. Победителят във възрастова група М55 ще получи специалния приз „Валери Иванов“.

Главен съдия на надпреварата е един от доайените на този спорт у нас Димитър Календжиев.

