Във Варна през новата година ще се плаща по 0,51 евро за паркиране в синя и зелена зона
Снимка: Petel.bg
След 1 януари 2026 година варненци и гостите на града ще плащат за паркиране в синята и зелената зона по 0,51 евро. Това съобщиха от пресцентъра на Общината в крайморския град. Оттам уточниха, че според предприятието
„Общински паркинги и синя зона“ системите вече са адаптирани за плащания в новата валута.
По-различна е ситуацията с градския транспорт. От пресцентъра на Общината цитират предприятието ТАСРУД, според което автоматизираната билетна система ще продължи да функционира и след 1 януари.
Подготвя проект за решение на Общинския съвет,
който трябва да одобри новата цена на билета. Предложението е съобразено с фиксирания курс, при който 1 евро се равнява на 1,95583 лева, като се предвижда намаляване на повечето цени на превозните документи. От фирмата уточняват, че е възможно с превалутирането и закръглянето, стойността на билета за автобус да е по-малка от настоящите 2 лева, допълва flashnews.bg.
От предприятието посочват още, че системата в автобусите е в процес на адаптиране и ще започне да приема плащания, включително чрез мобилното приложение, както и в пунктовете за продажба на абонаменти карти.
