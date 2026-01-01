Във Варна през новата година ще се плаща по 0,51 евро за паркиране в синя и зелена зона

Снимка: Petel.bg

След 1 януари 2026 година варненци и гостите на града ще плащат за паркиране в синята и зелената зона по 0,51 евро. Това съобщиха от пресцентъра на Общината в крайморския град. Оттам уточниха, че според предприятието

„Общински паркинги и синя зона“ системите вече са адаптирани за плащания в новата валута.

По-различна е ситуацията с градския транспорт. От пресцентъра на Общината цитират предприятието ТАСРУД, според което автоматизираната билетна система ще продължи да функционира и след 1 януари.

Подготвя проект за решение на Общинския съвет,

който трябва да одобри новата цена на билета. Предложението е съобразено с фиксирания курс, при който 1 евро се равнява на 1,95583 лева, като се предвижда намаляване на повечето цени на превозните документи. От фирмата уточняват, че е възможно с превалутирането и закръглянето, стойността на билета за автобус да е по-малка от настоящите 2 лева, допълва flashnews.bg.

От предприятието посочват още, че системата в автобусите е в процес на адаптиране и ще започне да приема плащания, включително чрез мобилното приложение, както и в пунктовете за продажба на абонаменти карти.

