Във Варна продължава обработката на обществени терени против кърлежи

Продължава обработката против кърлежи и други вредители – дезакаризация и дезинфекция, на терени с обществено значение на територията на община Варна. От Общинското предприятие „Дезинфекция, дезинсекция, дератизация“ предвиждат през седмицата 18 - 22.05.2026 г. да бъдат третирани следните обекти:

- Дезакаризация: Варненска търговска гимназия „Георги С. Раковски“, ДГ №6 „Палечко“, ОУ „Иван Вазов“, Къща-музей „Георги Велчев“ на ул. „Радко Димитриев“ №8, ДГ №9 „Ален мак“, ОУ „Никола Вапцаров“, ДГ №30 „Синчец“, ДГ №17 „Петър Берон“, ОУ „Св. Иван Рилски“, градинка „Черни връх“, Дом на архитекта, Адвокатска градина и Държавен куклен театър, кв. „Вл. Варненчик“ – Централен парк и площта около читалището, църквата и параклис „Свети Мина“ в местността „Ментеше“, в с. Тополи – Център за настаняване от семеен тип, детска градина, училище и стадион;

- Дезинсекция: ОУ „Св. Иван Рилски“, Дворец на културата и спорта, ДГ №2 „Щастливо детство“, Първа езикова гимназия, Плувен комплекс „Приморски“,

В парковете обработките ще се извършват при подходящи климатични условия в късните вечерни или ранните утринни часове, когато посещаемостта е слаба. Дворовете на детските и учебни заведения ще се третират след предварително уведомление на директор или друго отговорно лице. При необходимост графикът може да бъде променен.

За периода 11 - 15 май 2026 г. дезинфекторите на ОП „ДДД-Варна” са обработили против кърлежи следните терени: Детска ясла №3 „Зайо Байо“, Детска ясла №4 „Приказен свят“, Детска ясла №11 „Иглика“, ДГ №1 „Светулка“, ДГ №10 „Карамфилче“, ДГ №12 „Ян Бибиян“, ДГ №20 „Бриз“, ДГ №34 „Лястовичка“, ДГ №37 „Пламъче“, ДГ №41 „Първи юни“, ДГ №43 „Пинокио“ – филиал, ДГ №44 „Валентина Терешкова“, ДГ №45 „Морски свят“, ДГ №46 „Горска приказка“, ДГ №47 „Люляче“ – кв. „Галата“, ДГ №52 „Бялата лястовица“, ДГ №53 „Слънчево зайче“, ОУ „Христо Ботев“, Общински приют за безстопанствени кучета – с. Каменар, обръщач на автобусите на ул. „Девня“, Спортен комплекс „Простор“, кв. „Галата“ - детските площадки, пространството около читалището и пощата.

Извършени са и редица вътрешни обработки, като са обработени разливовъчни пунктове, детски кухни, Дома за стари хора „Гергана“, ДГ №26 „Изворче“, СБАЛПФЗ и др. обекти. Обработени са против кестенов молец кестените в ж.к. „Чайка“, кв. „Галата“, Аспарухов парк, както и тези в двете посоки по бул. „Владислав Варненчик“, бул. „Приморски“, ул. „Македония“, в района на ЖП гара и пред Градската художествена галерия. Извършена е обработка срещу вредители на дървесната растителност в пешеходната зона по бул. „Княз Борис I“ между Съдебна палата и ФКЦ.

Използваните биоциди са предназначени за битова употреба, микрокапсулирани, с ниска токсичност. Третираните площи се обозначават с предупредителни табели.

