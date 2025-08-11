Във Варна продължава обработката срещу кърлежи в тревните площи

Булфото

Общинското предприятие „Дезинфекция, дезинсекция, дератизация“ информира, че през седмицата 11-14 август ще бъдат обработени срещу кърлежи тревните площи в детска ясла №9 „Детелина“, детска градина №23 „Иглика“, както и около детска градина №39 „Приказка“ и училище „Стоян Михайловски“.

Обработки ще се извършват също в кметство район „Приморски“ и в ж.к. „Вл. Варненчик“ – около бл. 208, бл. 404 и бл. 405, включително кучешките поляни в района. В отговор на сигнал ще бъде направена дезинсекция и на ул. „Мир“ №85. Предприятието продължава да изпълнява и други заявки от граждани за третиране на обществени територии.

Обработките в паркове и градинки ще се провеждат в късните вечерни и ранни утринни часове при благоприятни климатични условия – подходяща температура, влажност, без силен вятър и валежи, както и при съобразяване с растителността. При необходимост графикът може да бъде коригиран. Дворовете на детските заведения ще се третират след предварително уведомление на директор или друго отговорно лице.

Използваните биоциди са микрокапсулирани, с ниска токсичност и предназначени за битова употреба. Третираните площи ще бъдат обозначени с предупредителни табели, посочват от общинското предприятие.

