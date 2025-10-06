Във Варна проверяват отново дъждоприемните шахти заради очаквани интензивни валежи

Пиксабей

Във връзка с прогнозата на НИМХ – Варна за предстоящи интензивни валежи се извършва повторна проверка на състоянието на дъждоприемните шахти на територията на града. Това стана ясно по време на редовната оперативна среща на общинската администрация.

От район „Одесос“ съобщиха, че през уикенда, при благоприятното време, е извършено почистване на част от падналите върху решетките листа. Около две трети от шахтите в района вече са обработени и при проливния дъжд в петък са поели водата, с изключение на краткия интензивен валеж около 15:00 ч., уточни районният кмет.

От район „Приморски“ също докладваха, че шахтите са почистени и към момента са предприети действия по допълнителни обходи и по превантивно почистване. В район „Младост“ почистването на съоръженията е започнало на 29 септември, като поставените отводнителни съоръжения на ул. „Академик Корчатов“ са спомогнали за овладяване на ситуацията по време на последния дъжд миналата седмица. От районите „Аспарухово“ и „Вл. Варненчик“ също докладваха, че по-голямата част от падналата листна маса е вече събрана, а общата оценка на районните кметства е за подобрено състояние на почистването в града.

По данни на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ към 1 октомври 2025 г. са почистени редица критични точки. В район „Одесос“ това са бул. „Цар Освободител“, ул. „Девня“, бул. „Приморски“ и ул. „Шипка“. В резултат на съвместната работа с районната администрация са извършени и допълнителни дейности – почистване на линейни отводнители и големи съоръжения в ниската част на бул. „Цар Освободител“, на бул. „Осми приморски полк“ и на линейния отводнител с ревизионна шахта до спирка „ЖП гара“ (посока кварталите). В район „Приморски“ са почистени автоподлезът „Почивка“ до обръщача на автобуси, както и улиците „Дубровник“, „Мир“, „Роза“ и „Студентска“.

Заместник-кметът Илия Коев разпореди на всички районни администрации да извършат нови обходи през седмицата и при необходимост да възложат спешно допълнително почистване на съоръженията.

Според прогнозата на НИМХ – Варна през следващите дни се очаква значителна облачност, интензивни валежи и гръмотевици, със силен северен вятър, повишено морско вълнение и понижение на температурите.

