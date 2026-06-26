Във Варна публично обсъждат проекта на Годишния план за социалните услуги през 2027 г.
Булфото
Публично обсъждане по проекта на Годишния план за социалните услуги на територията на община Варна за 2027 г. ще се проведе на 3 юли (петък) от 14:00 часа в зала „Пленарна“ на Община Варна, съобщават от администрацията.
Проектът на документа е публикуван на официалната интернет страница на Община Варна в съответствие с изискванията на Наредбата за планирането на социалните услуги. До приключване на общественото обсъждане граждани, организации и заинтересовани страни могат да подават становища и предложения, които ще бъдат разгледани и обобщени.
Годишният план определя развитието на социалните услуги на територията на общината през 2027 г., броя на потребителите, за които е необходимо финансиране от държавния и общинския бюджет, както и необходимостта от разкриване на нови услуги и увеличаване на капацитета на съществуващите.
След приключване на общественото обсъждане проектът на Годишния план ще бъде внесен за разглеждане и приемане от Общински съвет – Варна, след което ще бъде изпратен в Агенцията за социално подпомагане.
Повече подробности на адрес: https://varna.bg/bg/discussion/13528-roekt-na-Obshtinski-godishen-plan-za-sotsialnite-uslugi-prez-2027-g.-na-teritori
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