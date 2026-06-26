Във Варна публично обсъждат проекта на Годишния план за социалните услуги през 2027 г.

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Публично обсъждане по проекта на Годишния план за социалните услуги на територията на община Варна за 2027 г. ще се проведе на 3 юли (петък) от 14:00 часа в зала „Пленарна“ на Община Варна, съобщават от администрацията.

Проектът на документа е публикуван на официалната интернет страница на Община Варна в съответствие с изискванията на Наредбата за планирането на социалните услуги. До приключване на общественото обсъждане граждани, организации и заинтересовани страни могат да подават становища и предложения, които ще бъдат разгледани и обобщени.

Годишният план определя развитието на социалните услуги на територията на общината през 2027 г., броя на потребителите, за които е необходимо финансиране от държавния и общинския бюджет, както и необходимостта от разкриване на нови услуги и увеличаване на капацитета на съществуващите.

След приключване на общественото обсъждане проектът на Годишния план ще бъде внесен за разглеждане и приемане от Общински съвет – Варна, след което ще бъде изпратен в Агенцията за социално подпомагане.

Повече подробности на адрес: https://varna.bg/bg/discussion/13528-roekt-na-Obshtinski-godishen-plan-za-sotsialnite-uslugi-prez-2027-g.-na-teritori

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