Във Варна разкриха митническа измама за над 60 хиляди евро при деклариране на китайски дървени плоскости

снимки: ТД "Митница Варна"

Митническите служители от Териториална дирекция "Митница Варна" установиха три опита за избягване заплащането на дължимите държавни вземания при допускане за свободно обращение на стоки от Китай.

В трите случая се касае за внос на общо 2 496 дървени плоскости - шпертплат с получатели различни български дружества. Стоките са пристигнали с морски контейнери на Митнически пункт Варна-Запад, съобщават от дирекцията.

След извършен анализ на риска, служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване” селектират трите пратки за проверка и след извършени експертизи в Централна митническа лаборатория се установява, че декларирания тарифен код със ставка на митото 10 % не съответства на действително представените стоки. Установено е, че за пратките следва да се наложи допълнително антидъмпингово мито в размер на 66,70% за едната пратка и съответно 86,80% за другите две.

С действията си митническите служители са предотвратили опит за избягване заплащането на дължими държавни вземания в размер на общо 64 931 евро.

По случаите са съставени три акта за административно нарушение - митническа измама по Закона за митниците и са образувани административнонаказателни производства.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!