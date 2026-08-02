Във Варна създадоха безплатна платформа за болногледачи

Кадър Нова

Сайтът свързва директно търсещи и предлагащи грижа

В отговор на личните си трудности при намирането на адекватна грижа за своите възрастни родители, българките Калина Георгиева и Милена Димитрова създадоха напълно безплатната онлайн платформа "Болногледач БГ", която свързва нуждаещи се семейства с квалифицирани асистенти. Проектът функционира без посредници и комисионни, като разходите по поддръжката му се покриват изцяло от двете основателки, съобщават от NOVA.

Преди пет години животът на Калина Георгиева се променя драматично. Майка ѝ претърпява инсулт, а впоследствие лекарите диагностицират и болест на Алцхаймер. След кончината на баща ѝ, отговорността за болната жена пада изцяло върху нея.

"Грижата за човек с Алцхаймер не е ежедневна, тя е ежечасна. Осъзнах колко е труден този процес - да намериш подходящ човек, на когото да довериш грижите за свой близък" , споделя Калина.

Изправена пред това предизвикателство, тя установява липсата на единно информационно пространство, където семействата да търсят помощ по зададени критерии. Този опит я провокира да потърси своята приятелка Милена Димитрова, която живее в Германия, но се сблъсква с аналогичен проблем при осигуряването на грижа за възрастния си баща във Варна. Обединявайки усилията си, двете жени реализират проекта "Болногледач БГ".

Новият сайт предлага възможност за регистрация както на хората, които търсят помощ, така и на тези, които я предлагат. Всяка от страните може да въведе детайлна информация за своите специфични нужди или професионални умения.

"Семействата могат да публикуват обява и да търсят по определени критерии, а болногледачите да създадат свой детайлен профил, където да споделят своя опит - с какви видове заболявания са се сблъсквали. По този начин двете страни да могат по-лесно да се срещат и да направят по-информиран избор", обяснява Калина Георгиева.

Освен подробните профили, платформата предоставя практически съвети, а плановете за развитие включват интеграция на система за потребителски оценки.

Основателките са категорични, че проектът им няма да бъде комерсиализиран в бъдеще.

"В нито един момент не сме обсъждали и не ни е минавало през ума - платформата да е платена", отбелязва Калина. Милена допълва идеята ѝ със заявката: "Искаме тя да се използва от всички безплатно и да остане такава до крайно съществуването си".

Цялата финансова тежест по изграждането и техническата поддръжка на сайта се поема от двете жени. Основната им цел в момента е платформата да набере популярност, за да достигне до повече нуждаещи се. Според Калина, ако успеят да спестят на другите поне малка част от безсилието, съпътстващо подобни ситуации, всичките им усилия ще са си заслужавали.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!