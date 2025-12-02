Във Варна се проведе третата екологична акция „Сливи за смет“

Във Варна се състоя третата плогинг акция от едногодишния цикъл „Сливи за смет“, организиран от международната корпорация КУБ с подкрепата на общността „Ми разом“. Събитието се проведе на територията на раннохристиянския манастир в местността Джанавара, разположен в близост до квартал Аспарухово.

Съобщава се, че участниците са събрали над 100 кг отпадъци в прилежащите терени и зелените площи около археологическия комплекс. Събраните материали са сортирани и предадени за рециклиране, а част от пластмасата ще бъде използвана за създаването на нов градски арт обект.

Първите плогинг инициативи бяха проведени в Природен парк „Златни пясъци“ и по крайбрежната ивица от квартал Галата до Паша дере. От старта на инициативата „Сливи за смет“, както съобщават от КУБ, доброволците са събрали над 800 кг отпадъци, възстановявайки чистотата на популярни варненски локации след туристическия сезон.

„С всяко ново събитие ползата, която жителите могат да донесат на своя град със съвместни усилия, става все по-очевидна. А за КУБ, като корпорация на отговорните строителни предприемачи, е много важно да бъде организатор на подобни инициативи. Това помага нашата работа по облагородяването на градската среда да стане обществено значима“, коментира основателят на КУБ корпорация Олег Невзоров.



