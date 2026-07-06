Във Варна се проведе турнирът от веригата "60 години Христо Стоичков"

снимка: Община Варна

През уикенда на футболните игрища на ОСРК „Младост“ във Варна се проведе последният осми квалификационен турнир от Националната футболна инициатива

„60 години Христо Стоичков“ – организиран от Български футболни турнири в

партньорство със Зала на славата „Христо Стоичков“ и подкрепата на Община Варна.

12 отбора се включиха в двудневната оспорвана надпревара, като във финала представителят на морската столица МФК „Балерини“ победи състава на

„Автомагистрали Черно море“ (Шумен), но и двата тима се класират за финалния

турнир, който ще се проведе от 3 до 6 септември в Обзор.

Организаторите на събитието връчиха специален плакет на кмета на Община Варна

Благомир Коцев от името на Христо Стоичков - за подкрепата на инициативата.

Купата, медалите и индивидуалните награди бяха връчени на призьорите от

директора на ОП „Спорт – Варна“ Юрджан Ахмед.

За най-добър вратар бе определен стражът на шампионите - Станислав Иванов, а

голмайстор стана Симеон Дочев от „Мечките“ (Русе). Специалната награда

„Модерният ляв“ във формата на Златна обувка стана притежание на Димитър

Игнатовски от МФК „Балерини“, звезда на турнира е Симеон Савов АМ Черно море

(Шумен), а за най-атрактивен състезател бе избран Любослав Бугорджиев.

Националният шампион във веригата ще заслужи голямата награда – посещение на

митичния стадион „Камп Ноу“ за двубой на европейския гранд Барселона.

Редактор "Екип на Петел",

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