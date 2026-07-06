реклама

Във Варна се проведе турнирът от веригата "60 години Христо Стоичков"

06.07.2026 / 14:34 0

снимка: Община Варна

През уикенда на футболните игрища на ОСРК „Младост“ във Варна се проведе последният осми квалификационен турнир от Националната футболна инициатива
„60 години Христо Стоичков“ – организиран от Български футболни турнири в
партньорство със Зала на славата „Христо Стоичков“ и подкрепата на Община Варна.

12 отбора се включиха в двудневната оспорвана надпревара, като във финала представителят на морската столица МФК „Балерини“ победи състава на
„Автомагистрали Черно море“ (Шумен), но и двата тима се класират за финалния
турнир, който ще се проведе от 3 до 6 септември в Обзор.

Организаторите на събитието връчиха специален плакет на кмета на Община Варна
Благомир Коцев от името на Христо Стоичков - за подкрепата на инициативата.

Купата, медалите и индивидуалните награди бяха връчени на призьорите от
директора на ОП „Спорт – Варна“ Юрджан Ахмед.

За най-добър вратар бе определен стражът на шампионите - Станислав Иванов, а
голмайстор стана Симеон Дочев от „Мечките“ (Русе). Специалната награда
„Модерният ляв“ във формата на Златна обувка стана притежание на Димитър
Игнатовски от МФК „Балерини“, звезда на турнира е Симеон Савов АМ Черно море
(Шумен), а за най-атрактивен състезател бе избран Любослав Бугорджиев.

Националният шампион във веригата ще заслужи голямата награда – посещение на
митичния стадион „Камп Ноу“ за двубой на европейския гранд Барселона.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама