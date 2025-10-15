Във Варна се влошава достъпността на градската среда за хора със зрителни нарушения заради презастрояването

Булфото

Влошава се достъпността на градската среда за хора със зрителни нарушения във Варна заради презастрояването. Нарушават се основни принципи в архитектурата и строителството. Това каза пред Радио Варна Христо Шипанов от Съюза на слепите вобластния град.

По думите му пешеходните пространства са стеснени. В правилника е записано, че минимумът е 1,20 метра, а за разминаване на две колички - 1,80 метра, но на практика тези изисквания често не се спазват, посочи той. Освен това често пешеходните алеи се комбинират с велоалеи. Това прави придвижването на незрящите изключително опасно, категоричен е Шипанов.

Друг наболял проблем е липсата на тактилни пътеки във Варна. Специалните релефни настилки служат за ориентиране и предупреждение за препятствия, припомни още той.

Когато ги има, често са направени грешно или са използвани неподходящи материали. Трябва да бъдат с различен цвят и текстура, но не винаги се спазва и това, допълни Шипанов.

Особено тревожна е и ситуацията с гласовите съобщения на спирките, алармира още той.

Те бяха въведени преди години, но сега не функционират. Без тях придвижването с автобус за хора със зрителни увреждания е почти невъзможно, подчерта Шипанов.

Градският транспорт е единствената възможност за самостоятелно придвижване. Без достъпна информация няма реална интеграция, каза още той.

Друг аспект от проблемите на хората със зрителни увреждания коментира Ваньо Биячев, председател на спортния клуб за интеграция. Според него финансовата подкрепа за състезания трябва да се увеличи, тъй като по думите му състезателите са намалели почти двойно.

Той обърна внимание и на безопасността на градската среда.

Тротоарите са осеяни с метални стълбчета и неправилно паркирани автомобили, което много ни затруднява, каза Биячев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!