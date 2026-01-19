Във Варна се засилва интереса към краткосрочните наеми извън синя и зелена зона

снимка: Община Варна

Пазарът на краткосрочни наеми във Варна се развива динамично през последните години, като предпочитанията на клиентите постепенно се изместват извън обхвата на синята и зелената зона. Ако преди време имотите в центъра бяха най-търсени, днес все повече наематели и инвеститори се ориентират към райони като тези около един от големите търговски центрове на ул. "Акад. Андрей Сахаров". Това подчерта в интервю за Радио Варна Симона Георгиева, управител на фирма за отдаване на недвижими имоти във Варна.

"Преди години не бихме приели имот извън центъра за краткосрочно отдаване, но днес именно тези райони се представят отлично", каза тя.

Наемането на апартамент през зимата във Варна е значително по-евтино заради ясно изразената сезонност по отношение на търсенето на квартира за временно ползване. Ръст от около 2-3% на година отчитат специалистите от началото на ковид-пандемията до днес, обобщи Георгиева.

Цените за дългосрочни наеми във Варна са силно завишени - двойно, а на някои места дори тройно, отчете специалистът. Голямо влияние оказва търсенето от страна на украинските граждани, особено в някои райони на Варна, допълни Симона Георгиева.

Все по-често във Варна отсядат така наречените дигитални номади, но и хора в командировка, както и млади семейства, които търсят временно настаняване за няколко месеца или седмици. Най-предпочитани са студиата и едностайните апартаменти.

