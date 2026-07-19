Снимка: Дом на архитекта - Варна

Във Варна ще представят наградата на Европейския съюз за архитектура с изложба и лекция на арх. Иван Бласи, съобщават домакините на проявата от Младежка фондация „Аморфа“. В понеделник - 20 юли, от 16:00 ч. в пленарната зала на Община Варна публична лекция ще изнесе директорът на наградата арх. Иван Бласи от Фондация „Мис ван дер Рое“, предава БТА. Той ще представи най-новите водещи тенденции в съвременната европейска архитектура.

Същия ден от 19:00 ч. в Дома на архитекта ще се открие изложбата за наградата на ЕС за архитектура през 2026 г. Това е нейното второ международно представяне след премиерата в Барселона по време на дните на наградите EUmies 2026. И двете инициативи са част от програмата на Училището за архитектура и градска среда на фондацията.

Експозицията показва седемте финалисти за наградата на Европейския съюз за съвременна архитектура – наградите „Мис ван дер Рое“ за 2026 г. Сред тях са победителите в категории „Архитектура“, „Обещаващ архитект“ и петте проекта финалисти. Варненската изложба включва и четиримата отличени с наградата в категория „Млад талант“ 2025, селектирала студентски проекти, които търсят отговор на съвременни социални, градски и екологични изпитания. По думите на организаторите търсенията на участниците третират трансформациите, повторното използване, грижата, общественото пространство, културната инфраструктура и новите начини за обитаване на съществуващи сгради и територии.

Изложбата ще открият арх. Иван Бласи, директорът на Училището за градска архитектура на Младежка фондация „Аморфа“ арх. Моника Маринова и арх. Николай Рачински, който е заместник-председател на Съюза на архитектите в България и председател на клона на организацията във Варна.

Заключителната програма в Училището за градска архитектура продължава от 20 до 23 юли и включва 25 презентации на 33 български и международни гости, които ще се включат на място или дистанционно от три континента. Обучаващите се младежи ще имат също тематични градски разходки и намеси в градска среда.

Второто издание на лятното Училище за архитектура и градска среда на Младежка фондация „Аморфа“ се осъществява със съдействието на Фондация „Мис ван дер Рое“, Барселона, Съюза на архитектите, Гьоте-институт България и в партньорство с Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, „Варна дизайн форум“ и „Варна Херитидж – информационен регистър на варненското недвижимо културно наследство“. Инициативата се съфинансира от фонд „Култура“ на Община Варна.

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