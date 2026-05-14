Във Варна ще строят нова ясла в район "Младост", ремонтът на ДЯ "Щурче" започва през юли

снимка: Община Варна

Ремонтът на детска ясла "Щурче" във Варна се очаква да започне в началото на месец юли, затова там в момента няма обявени свободни места. Това съобщи в ефира на Радио Варна заместник-кметът Снежана Апостолова. На всички деца, които ще продължат в яслата, са предложени места в ясли в района, част от тях ще бъдат преместени в новата пристройка на ДЯ "Роза". Основен ремонт това лято започва и в дневния център "Йоан Златоуст", който се намира до ДЯ "Щурче", допълни Апостолова.

Проблемът с недостига на места в детските ясли има в районите "Одесос", "Младост" и "Приморски", обобщи заместник-кметът. Най-осезаем е проблемът в "Одесос", а новопостроената пристройка на ДЯ "Роза" не е достатъчна. Работи се върху проектирането на ново детско заведение в район "Младост", но процесът тече бавно и няма как проблемът да се реши в близките една или две години, каза още Снежана Апостолова. В бъдеще проблемът с местата в детските заведения няма да се реши, без да се намерят места за нови ясли и детски градини, каза още Апостолова.

В момента се дискутира проект за нова наредба за прием в детските заведения – ясли и градини, във Варна, съобщи Апостолова. За нас ще е най-удобно всичко да става по електронен път и наредбата за градините и яслите да е една, за да имат родителите 100% информация, каза още тя.

При кандидатстване за прием в градина или ясла родителите да внимават как попълват заявленията и да не забравят да отбележат, че има двама работещи родители, посъветва Апостолова, след което поясни, че това е една от най-честите грешки, които лишават с част от точките кандидатстващите.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!