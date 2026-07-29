Във Варна следят паркирането на ел. тротинетки чрез GPS и снимки

Булфото

Технологични ограничения и система за оценка на потребителите помагат за контрола върху паркирането на електрическите тротинетки под наем във Варна. Това заяви Теодор Рачев, оперативен мениджър на Bolt България, цитиран от Радио Варна.

Платформата не позволява приключване на пътуване в определени забранени зони. Картата с ограниченията, включваща детски площадки, училища, пешеходни пространства, паркове и части от Морската градина, се актуализира съвместно с Община Варна.

Според компанията в редките случаи, когато тротинетки попаднат в забранени зони, причината обикновено е преместването им от други хора, а не ползвателите след приключване на курса. Тогава системата автоматично уведомява екип на компанията, който премества превозното средство.

Допълнителен контрол осигурява изискването всеки потребител да изпрати снимка на паркираната тротинетка в края на пътуването. Тя е част от системата Riding Score, която оценява доколко отговорно е използвана услугата.

Потребителите с високи оценки получават различни предимства, а за системни нарушители са предвидени ограничения, включително намаляване на максималната скорост или временно ограничаване на достъпа до услугата.

От компанията подчертават, че целта не е санкциониране, а насърчаване на безопасното и отговорно използване на електрическите тротинетки в градска среда.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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