Във Варна стартира спортния празник за най-малките ученици "Бързи и сръчни" - сезон Есен 2025

снимка: Община Варна

Започва спортния празник „Бързи и сръчни“ Есен 2025, който има за цел да популяризира активността и здравословния начин на живот сред учениците от I до IV клас чрез спортни активности.

В тази връзка Дирекция "Спорт" към Община Варна отправи покана към всички училища в региона - да излъчат свои представители за участие в спортната надпревара, като всеки отбор се състои от 5 момчета, 5 момичета и две резерви за всяка възраст.

Малчуганите ще премерят сили в специално подбран комплекс от физически предизвикателства, съобразен с възрастта им. 30-метровото трасе включва спринтово бягане, слалом между конуси, прескок и удар с футболна топка.

Състезанията ще се проведат по следния график в залата на МСК „Владислав Варненчик“:

- 05.11.2025 г. /сряда/ - от 13.30ч. - IV клас

- 06.11.2025 г. /четвъртък/ - от 13.30ч. - III клас

- 12.11.2025 г. /сряда/ - от 13.30 ч.- II клас

- 13.11.2025 г ./четвъртък/ - от 13.30ч. - I клас

Организаторите са осигурили купи, медали и грамоти за призьорите, а всички ученици ще участват в станалата вече традиционна томбола с атрактивни награди.

